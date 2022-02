코로나19 먹는치료제 4000명 처방 … "40대 고위험군까지 확대 검토"

처방대상에 50대 기저질환자 추가되며 일주일새 2600명↑

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 경구용(먹는) 치료제 '팍스로비드'를 처방받은 국내 코로나19 확진자가 약 4000명으로 늘어났다.

중앙방역대책본부는 지난달 14일부터 이달 9일까지 4주간 총 3916명이 팍스로비드를 사용했다고 11일 밝혔다. 지난 4일 발표된 1275명보다 일주일 새 2641명이 늘어났다.

팍스로비드를 처방받은 환자 중 2965명이 재택치료자였고, 이어 감염병 전담병원 입원환자가 770명, 생활치료센터 입소자가 181명 등이었다.

지역별로는 보면 경기(1006명)에서 가장 많은 확진자가 처방을 받았고, 이어 부산(814명), 서울(794명), 대구(310명), 인천(198명), 전남(148명), 경북(139명), 전북(104명) 등 순이었다.

국내에 남은 팍스로비드 물량은 전날 오후 6시30분 기준으로 총 2만7954명분이다.

정부는 지난달 14일 생활치료센터 입소자와 재택치료자를 대상으로 팍스로비드 처방을 시작한 데 이어 요양병원·시설, 감염병 전담병원, 호흡기클리닉, 코로나19 지정 진료 의료기관 등으로 처방 기관을 순차적으로 확대해 왔다.

투여 대상도 당초 65세 이상에서 지난달 22일 60세 이상으로 조정하고, 이달 7일부터는 50대 기저질환자을 포함시키며 처방대상 기준을 확대했다.

여기에 정부는 '40대 고위험군'까지 팍스로비드 처방 대상을 확대하는 방안을 논의중이다.

고재영 질병관리청 대변인은 이날 코로나19 대응 백브리핑에서 "환자 발생 상황과 팍스로비드 수급 상황을 종합적으로 검토해 고려하고 있다"고 답했다.

앞서 정은경 질병청장도 지난 9일 국회 예산결산특별위원회의 추경예산안조정소위에서 "40대 이하도 고위험 요인이 있는 사람으로 적용층을 확대할 수 있을지 검토하고 있다"며 "전문가 사이에 (투여) 연령 확대 요구도 있는 상황"이라고 답했다.

