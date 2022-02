“조선호텔 레드벨벳 케이크 카톡으로 만나요” 조선호텔앤리조트, 카카오톡 선물하기 출시

[아시아경제 전진영 기자] 조선호텔앤리조트가 주문에서 배송까지 한번에 가능한 온라인 전용 케이크 ‘조선호텔 레드벨벳케이크’를 오는 14일부터 카카오톡 선물하기 미식 선물하기 탭을 통해 출시한다.

이번 온라인 전용 상품으로 개발해 선보이는 조선호텔 레드벨벳케이크는 지난 해 11월 처음 선보인 ‘조선호텔 뉴욕치즈케이크’에 이은 조선델리의 홀케이크 중 시그니처 상품이다.

레드벨벳 케이크는 홀리데이 시즌, 기념일 등을 위한 케이크로 꾸준한 사랑을 받고 있는 제품으로 조선호텔의 헤리티지를 담은 조선델리 마블 패턴을 활용한 패키지로 고급스러움을 더했다.

조선호텔 최고의 셰프들이 완벽한 맛을 찾기 위한 연구 끝에 탄생한 시크릿 레시피로 완성된 레드벨벳 케이크는 치자 열매에서 추출한 효소를 분해해 얻은 치자 적색소를 사용해 우아하고 매력적인 붉은 빛의 레드벨벳 컬러가 특징이다.

최적의 밸런스로 레이어드 된 촉촉한 시트, 필라델피아 크림치즈(23% 함유)의 조화가 어우러져 진한 레드벨벳의 풍미와 함께 입안 가득 달콤한 부드러움을 느낄 수 있다.

온라인 전용 상품 조선호텔 레드벨벳케이크는 1호(15.5cm) 사이즈로 아이스박스에 포장, 가장 신선한 상태로 배송되며 특별한 날을 기념할 수 있도록 포크와 나이프, 초, 성냥이 함께 포함된다.

특히 오는 발렌타인 데이, 화이트 데이 시즌을 맞이하여 특별히 제작된 핑크 마블 패턴의 패키지와 메탈초를 5,000세트 한정 수량으로 선보인다. (소진 시 자동 종료)

조선호텔 레드벨벳케이크는 카카오톡 선물하기를 통해 구입할 수 있으며 가격은 3만9900원이다.

평일 오후 2시 이전 배송 요청은 당일 출고하여 다음날 수령이 가능하며 2월 중 SSG닷컴을 통해서도 만나볼 수 있다.

조선호텔앤리조트 관계자는 “지난 해 온라인 전용 상품으로 처음 선보인 조선호텔 뉴욕치즈케이크가 출시 후 당일 5시간 만에 초도 물량인 1500개가 완판되면서 고객들의 큰 호응을 얻었다”며 “색다른 매력의 레드벨벳케이크를 비롯해 향후에도 조선델리의 다양한 온라인 전용 베이커리 제품을 통해 원하는 장소에서 즐길 수 있도록 출시할 계획”이라고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr