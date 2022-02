국민의힘 "재택방치 상황 된 코로나19 방역…새 대응체계로 전환해야"

정부 방역 대책 실패 인정하고 새 대응책 모색해야

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 정부의 코로나19 확진자 정책과 관련해 새로운 대응체계로 전환을 요구했다. 코로나19 변종인 오미크론 유행 이후 정부의 방역 대책은 ‘재택방치’에 불과하다는 지적도 나왔다.

11일 차승훈 국민의힘 선거대책본부 상근부대변인은 논평을 통해 "일일 발생하는 코로나 확진자가 5만3000명을 넘어서면서 이제는 일일 확진자 10만 명도 시간문제인 상황"이라며 "오미크론이 우세종이 되면서 확산 속도에 대해 우려하는 전문가들의 의견이 많았지만, 방역 당국은 최대 3만명 정도 될 것이라는 예측을 내놓으며 안이한 대처로 일관했다"고 꼬집었다.

차 대변인은 "확진 판정을 받게 되면 ‘셀프 재택치료’를 하라지만 보건소는 연락도 안 되고, 비상 물품과 약이 올 때까지 감금 상태로 사실상 ‘재택방치’되다시피 하고 있다"며 "2020년 ‘코로나19는 머지않아 종식될 것’이라는 대통령의 말을 믿고 2년을 버티고 있지만, ‘곧 종식될 것’이란 말에 더해 ‘긴 터널의 끝’, ‘마지막 고비’ 등 말의 성찬만이 남아버렸다"고 꼬집었다.

그는 "자가격리 앱을 통한 확진자 감시와 동선 파악도 전면 중단되었고 병원과 보건소는 문의전화 폭주로 업무가 마비되고 있다"며 "정부의 방역 체계가 무너지고 있는 것은 아닌지 우려스럽기만 하다"고 언급했다.

차 대변인은 "정부는 그동안의 방역 대책에 대해 실패를 인정하고 새로운 길을 모색해야 한다"며 "지금까지 국민을 통제했던 거리두기나 방역패스 정책은 새로운 방식의 대응체계로 조속히 전환시켜야 할 것"이라고 밝혔다.

