삼성전자 자회사 하만, 독일 AR 소프트웨어 기업 인수

아포스테라 인수…'디지털 콕핏' 강화

지난해 영업익 6000억원, 삼성 인수 이후 최대

[아시아경제 이혜영 기자] 삼성전자의 전장부문 자회사 하만이 증강현실(AR) 기술 기업을 인수했다. 2017년 삼성전자 인수 이후 최대 성과를 달성한 하만은 올해 협업을 한층 강화하며 사업 영역을 확대해 나갈 방침이다.

삼성전자는 하만이 10일(현지시간) 독일의 AR 헤드업 디스플레이 소프트웨어 전문 기업인 '아포스테라'를 인수했다고 11일 밝혔다. 구체적인 인수 금액은 공개되지 않았다.

2017년 설립된 아포스테라는 자동차용 헤드업 디스플레이, 내비게이션 업체 등에 AR 솔루션을 제공하는 기업이다. 아포스테라의 솔루션은 하만의 디지털 콕핏(디지털화된 자동차 운전 공간) 제품에 적용, 현실과 디지털 세계 연결을 주도하며 하만의 전장용 제품 포트폴리오를 강화할 것으로 기대된다.

하만 오토모티브 사업부장인 크리스티안 소봇카는 "하만은 항상 차량 내에서의 새로운 경험을 고객들에게 제공해 왔다"며 "아포스테라 AR 솔루션은 차량 내 물리적인 환경과 AR을 끊임없이 연결해 소비자들은 차량 내 모든 디스플레이에서 보다 풍부한 AR 경험을 느낄 수 있을 것"이라고 말했다.

삼성전자가 2017년 9조4000억원을 들여 인수한 하만은 반도체 공급난과 물류 대란 속에서도 지난해 영업이익 6000억원을 달성했다. 이는 삼성전자 인수 이후 최대 실적이다. 기존 최고 영업이익인 2019년(3200억원)의 약 2배에 달한다.

특히 지난해 유럽과 북미 지역의 주요 완성차 업체들로부터 디지털 콕핏 제품을 중심으로 대형 수주에 잇따라 성공하며 수주 실적도 역대 최대를 기록했다고 회사는 설명했다.

하만은 고속성장 하고 있는 커넥티드카용 전장시장, 특히 '차량 내 경험(In-Cabin Experience)' 시장에서 아포스테라 인수 등을 통해 글로벌 선두기업으로서의 위상을 공고히 할 것으로 보인다. 하만은 디지털 콕핏과 텔레매틱스(자동차용 무선통신), 운전자 지원 시스템 등 전기차와 자율주행 시대에 비중이 더욱 높아질 것으로 전망되는 '차량 내 경험' 관련 기술을 주력으로 삼고 있다.

하만은 메르세데스-벤츠의 럭셔리 전기차 EQS에도 적용된 차세대 인포테인먼트 시스템 MBUX 플랫폼을 공급하고 있고 삼성전자의 5G 기술을 적용해 개발한 장비를 BMW의 SUV 전기차 '아이엑스(iX)'에 업계 최초로 공급했다.

자동차 오디오 사업에서는 지난해 출시된 제네시스 GV60과 올해 출시된 G90에 하만의 오디오 브랜드 '뱅앤울룹슨' 사운드 시스템을 공급했다.

하만은 프리미엄 디지털 콕핏·오디오 사업에서 삼성전자와 공동개발을 지속해왔고 향후 전장과 오디오 사업에서도 협력을 강화, 시너지를 극대화 해 나갈 계획이다.

