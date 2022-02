배재훈 HMM 대표 물러난다…채권단, 후임 선정 작업 착수

내달 26일 3년 임기 만료…이르면 이달 중순 후임자 윤곽

[아시아경제 이혜영 기자] 배재훈 HMM 대표가 3년 임기를 끝으로 물러난다.

11일 업계에 따르면 HMM 채권단은 지난 9일 경영진추천위원회를 열고 배 사장 후임자 선정 안건을 논의했다.

배 대표 취임 이후 HMM 실적이 개선되는 등 뛰어난 경영 성과로 연임 가능성도 거론됐지만 후임자 선정 절차가 진행되며 결국 물러나게 됐다.

배 대표의 임기는 다음달 26일 만료된다. 2019년 3월 선임된 배 대표는 HMM 경영 정상화를 이뤄낸 공을 인정받아 지난해 3월 임기 1년 연장에 성공하며 3년 간 HMM을 이끌어왔다.

그러나 노조와 임금협상에서 불거진 여러 잡음을 중재하지 못하고 인수·합병(M&A) 이슈가 더해지며 추가 임기 연장에는 실패했다. 산업은행의 HMM 지분 매각 계획도 배 대표 퇴임에 영향을 끼친 것으로 보인다.

앞서 이동걸 산업은행 회장은 작년 기자간담회에서 "일단 올해 말 산업은행과 해양진흥공사의 공동 관리가 끝나고, 내년부터 해양진흥공사가 전담 관리하기로 돼 있다"며 "최근 HMM 실적이 굉장히 좋아져서 이제 우리는 손을 뗄 때가 되지 않았나"고 말했다. 이어 "산업은행과 해양진흥공사가 보유한 지분이 70%가 넘는데 이를 모두 운용하기가 거의 불가능해 매각이 쉽게 되도록 지배주주 지분만을 내놓고는 단계적으로 시장에 매각하는 게 바람직하지 않을까 생각한다"고 했다.

이후 업계에서는 M&A 관련 경험이 없는 배 대표가 매각 과정 전반을 총괄하기는 어려울 것이란 분석이 나왔다.

배 대표 후임자로는 상선업계 고위 임원 출신들이 거론된다. 이들은 경영진추천위원회와 인터뷰를 마치고 최종 결과를 기다리는 것으로 알려졌다.

구체적인 윤곽은 이르면 이달 중순 늦어도 다음달 14일 전에 나올 전망이다. 다음달 29일 주주총회가 예정돼있어서다. 새 대표를 선출할 경우 해당 안건은 늦어도 주총일 2주 전에는 제출돼야 한다.

HMM 측은 후임 대표 선임과 관련해 "아직 확정된 내용이 없다"고 말했다.

