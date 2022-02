[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군이 ‘2021년 광주·전남 지방자치단체 평가’에서 군 단위 3위를 차지했다.

11일 군에 따르면 이번 평가는 KBC와 전남대학교 정책대학원이 리서치뷰에 의뢰해 광주·전남 27개 지자체별 주민 100명씩을 대상으로 지난해 12월9일부터 28일까지 이뤄졌다.

평가 방법은 행정서비스(30%), 재정역량(20%), 주민만족도(50%) 등 세부 지표를 합산해 순위가 매겨졌다.

평가 결과 함평군은 4.84점을 받으며 영광군(5.33점)과 신안군(5.03점)에 이어 군 단위 평가순위에서 3위를 기록했다.

특히, 재정역량 평가에서 6.81점을 기록하며 광주·전남 전체 시군구 가운데 가장 높은 점수를 받은 것으로 나타났다.

