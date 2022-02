라이나생명, 구성원 위한 코로나19 자가진단검사실 설치운영

[아시아경제 이창환 기자] 라이나생명보험은 오미크론 확산세와 변화하는 방역 체계에 대응하기 위해 코로나19 자가 진단 검사실을 운영한다고 11일 밝혔다.

라이나생명은 서울 종로구 본사에 코로나19 자가진단검사실을 설치하고 임직원을 비롯해 관계사 임직원, 외주 인력 등이 활용할 수 있도록 자가검진키트를 비치했다.

본사 내 TM(텔레마케팅)센터는 물론 지역 TM센터 등에도 자가진단키트를 배부해 필요 시 활용할 수 있도록 조치했다.

검사실은 최근 코로나19 진단, 검사 체계 변화에 따라 설치했다는 설명이다.

고위험군이 아닌 경우 코로나19 신속항원검사나 자가검사키트에서 양성 반응이 나와야만 유전자증폭(PCR) 검사를 받을 수 있어 확진자 발생 및 추가 전파 차단 등을 위해서는 신속한 자가 검진이 필요하다는 판단에서다.

이에 직원들은 출근 후 코로나19 의심증상이 나타나거나 밀접 접촉자 발생, 동료 직원 확진 등 검사가 필요한 경우 자가진단검사실을 이용해 양성 여부를 확인할 수 있다. 검사 결과 양성 반응이 나올 경우 이후 필요한 조치를 안내할 계획이다.

라이나생명은 임직원 및 그 가족의 건강한 삶을 위해 본사 내 헬스케어센터(가정의학과, 내과, 이비인후과, 한의원)를 운영하고 있다고 설명했다.

조지은 라이나생명 대표는 “최근 오미크론 확산세가 이어지고 있는 상황에서 임직원 및 관계사, 외주 인력을 안전하게 보호하는 것도 회사의 역할”이라며 “구성원의 모든 불안을 해결해줄 수는 없더라도 회사에서 가능한 모든 책임과 지원을 제공할 것”이라고 말했다.

