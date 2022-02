밸런타인데이 준비, 이커머스에서 '쇼핑 찬스'

쿠팡, '밸런타인데이 기획전' 진행

인터파크, 밸런타인데이 프로모션

[아시아경제 김철현 기자] 밸런타인데이가 다가오면서 이커머스 업체들이 다양한 할인 행사를 진행하고 있다. 올해 밸런타인데이 역시 코로나19 여파로 온라인을 통한 선물이 늘 것으로 예상된다. 소비자들이 집에서 보다 합리적으로 밸런타인데이 쇼핑을 즐길 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.

쿠팡은 밸런타인데이를 맞아 연인, 가족, 친구 사이에 마음을 나눌 수 있는 상품을 한데 모은 '밸런타인데이 기획전'을 진행 중이다. 이번 기획전에선 초콜릿부터 파티용품, 선물하기 좋은 아이템까지 다양한 인기 상품을 한정 특가로 선보이고 있다. 기획전 기간 매번 새로운 상품을 할인된 가격으로 제공하는 '즉시 할인관'도 14일까지 연다.

초콜릿 인기 상품은 원데이 특가 행사를 통해 할인가로 제공한다. 추가 할인을 받을 수 있는 쿠폰도 제공한다. 쿠팡은 고객들이 원하는 상품을 쉽게 찾아볼 수 있도록 밸런타인데이 관련 상품을 테마에 따라 분류했다. 특히 기획전의 모든 상품들은 '로켓선물'로 빠르고 쉽게 전할 수 있다. 상대방 주소를 몰라도 연락처만 알면 모바일로 간편하게 선물을 보낼 수 있는 서비스다.

인터파크는 초콜릿, 향수 등으로 구성된 밸런타인데이 프로모션을 진행 중이다. 전문 상품기획자(MD)가 엄선한 밸런타인데이 인기 상품을 최대 70% 할인된 가격에 구매할 수 있으며 향수 등 일부 상품은 밸런타인데이 선물 패키지로 특별 구성했다.

13일까지 진행 예정인 '밸런타인데이 향수 프로모션'을 통해서는 바이레도, 조말론, 랑방, 존바바토스, 클린 등 국내 소비자들에게 인지도가 높은 향수 브랜드 상품을 만나볼 수 있다. 소비자들의 니즈를 반영해 향수 상품을 다양하게 구성했으며 샘플을 사은품으로 증정하는 이벤트도 함께 진행한다. 인터파크는 또 '밸런타인데이 브랜드 위크'를 통해 페레로로쉐, 가나, 킨더조이 등의 인기 초콜릿 상품을 모아 14일까지 특가에 선보인다.

