카카오, 1주당 53원 현금배당 결정

[아시아경제 황윤주 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 87,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,100 2022.02.11 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 카카오페이發 칼바람 맞는 형제들美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공환율 하락에 강보합세…LG엔솔, MSCI 편입 앞두고 '관망' close 는 결산배당으로 보통주 1주당 53원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다. 시가배당율은 0.05%이며, 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

한편, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 87,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,100 2022.02.11 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 카카오페이發 칼바람 맞는 형제들美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공환율 하락에 강보합세…LG엔솔, MSCI 편입 앞두고 '관망' close 는 중장기 주주환원정책으로 2023년까지 연간 별도기준 잉여현금흐름(FCF)의 15~30%를 주주에게 환원하겠다고 밝혔다. 이를 위해 별도 잉여현금흐릅의 5% 이상을 현금배당하고, 10~25% 이상의 자기주식을 취득하거나 소각할 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr