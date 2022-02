카카오도 연매출 '6조'…네이버 턱 끝까지 추격(상보)

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오가 연매출 6조원을 기록하며 지난해 매출 6조8176억원을 기록한 네이버를 턱 끝까지 추격하고 나섰다.

카카오는 연결 기준 지난해 매출이 전년 대비 48% 늘어난 6조1361억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 영업이익은 전년 대비 31% 증가한 5969억 원을 기록했다.

지난해 4분기 연결 매출은 전년 동기 대비 45% 증가한 1조752억원이며, 영업이익은 27% 감소한 1085억원을 기록했다.

4분기 플랫폼 부문 매출은 전년 동기 대비 48% 증가한 1조48억원으로 집계됐다. 톡비즈 매출은 전년 동기보다 30% 증가한 4750억을 기록했으며, 포털비즈 매출은 디스플레이 광고 매출 확대로 전년 동기 대비 7% 늘어난 1307억원을 기록했다.

플랫폼 기타 매출은 카카오모빌리티와 카카오페이 결제 사업의 성장과 카카오엔터프라이즈의 클라우드 매출 증가로 전년 동기 대비 107% 늘어난 3991억 원이다.

콘텐츠 부문 매출은 전년 동기 대비 41% 증가한 7803억원으로 나타났다.

스토리 매출은 전년 동기 대비 29% 성장한 2113억원을 기록했다. 뮤직 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 2027억 원을 달성했으며, 미디어 매출은 전 분기 대비 8%, 전년 동기 대비 39% 증가한 895억원이다.

게임 매출은 2768억 원으로 모바일 게임 ‘오딘’ 출시의 기저효과로 인해 전분기 대비 40% 감소했으나, 전년 동기 대비 97% 증가했다.

4분기 영업비용은 전 분기 대비 7%, 전년 동기 대비 54% 늘어난 1조6766억 원을 기록했다. 상여 등 일회성 비용 증가, 인건비와 투자 증가 등이 영업비용 상승에 영향을 미쳤다.

2021년 연간 영업비용은 전년 대비 50% 증가한 5조5392억원이다.

한편, 카카오는 주주가치 제고를 위해 지속적인 중장기 주주환원 정책을 처음으로 시행한다. 이에 따라 향후 3년간 카카오 별도 기준 잉여현금흐름의 15%~30%를 재원으로 이 중 5%를 현금배당, 10~25%를 자사주 매입과 소각에 사용하게 된다. 또 향후 3년 동안 최소한의 기본 주당 배당금을 유지하면서 회사 성장에 따른 추가 배당을 진행할 예정이다.

특히 올해는 주주총회 의결을 거쳐 주주환원 정책에 따른 자사주 소각과 특별 자사주 소각을 합산해 총 3000억 원 규모의 자사주 소각을 진행한다.

