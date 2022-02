남양유업, '우리 아이 이비인후과 질환' 랜선 임신육아교실 개최

[아시아경제 구은모 기자] 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 399,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 399,500 2022.02.11 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 남양유업, 미혼모자 생활시설 '애란원'에 분유 후원남양유업, 설 앞두고 74억 규모 협력사 거래대금 조기 지급[특징주]'적자의 늪' 빠진 남양유업 장초반 강세 close 이 오는 18일 ‘우리 아이 이비인후과 질환’을 주제로 랜선 임신육아교실을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 임신육아교실은 비염, 중이염, 편도염 등 겨울철이나 환절기 찾아오는 이비인후과 질환과 관련해 최영주 가정의학과 전문의가 강연자로 나서, 이비인후과 질환에 대한 다양한 정보와 함께 올바른 예방 및 치료 방법들을 전달할 예정이다.

강의는 18일 오전 10시30분부터 남양유업 유튜브 채널을 통해 실시간으로 진행된다. 강의에선 ▲영유아의 비염, 중이염, 편도염의 원인과 치료법 ▲가정에서 흔히 사용하는 콧물 흡입기에 대한 정보 ▲목욕하다 아이 귀에 물이 들어갈 때 대처법 및 영유아의 귀지 제거 방법 등 육아 중 흔히 겪는 이비인후과 관련 고충과 궁금증 등의 내용이 다뤄질 예정이다.

강연 이후 경품 추첨 행사도 진행된다. 남양유업의 육아정보 포털사이트 ‘남양아이’에서 임신육아교실 사전 참여 신청을 한 참가자 중 추첨을 통해 카시트, 조이비 놀이텐트, 남양유업 컴포트케어, 남양유업 맛있는 두유 등 다양한 선물을 증정한다. 사전 신청은 오는 16일까지 남양아이 사이트에서 가능하다.

남양유업 관계자는 “육아를 하면서 흔히 겪을 수 있는 자녀의 이비인후과 질환과 관련해 이번 임신육아교실을 통해 그동안 부모들이 궁금해왔던 다양한 정보를 전달할 예정”이라며 “앞으로도 임신과 육아와 관련한 유익한 정보 전달을 통해 아이와 부모 모두의 행복에 도움될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr