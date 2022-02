'HIV 바이러스 발견' 노벨상 받은 佛과학자 몽타니에 별세

[아시아경제 정현진 기자] 에이즈를 일으키는 인체면역결핍바이러스(HIV)를 발견한 공로로 노벨상을 공동 수상한 프랑스 과학자 뤼크 몽타니에가 89세의 나이로 세상을 떠났다.

10일(현지시간) 블룸버그통신 등은 몽타니에가 지난 8일 파리 근교 뇌이쉬르센에 있는 파리 아메리칸 병원에 입원해 있다가 사망했다고 보도했다.

바이러스학자인 몽타니에는 1980년대에 프랑스 파스퇴르 연구소에서 HIV로 확인되는 물질을 분리해냈고 그 성과를 인정받아 연구를 같이 진행한 동료 프랑수아즈 바레시누시와 함께 2008년 노벨 생리의학상을 받았다. 미국 과학자 로버트 갈로가 비슷한 시기에 같은 바이러스를 찾아냈다고 주장, 분쟁이 발생했지만 결국 학계에서 1987년 몽타니에가 바이러스를 발견했고 갈로가 최초의 HIV 검사를 만든 것으로 정리하면서 논란은 일단락됐다.

블룸버그는 "몽타니에와 바레시누시가 이룬 업적은 HIV 검사와 에이즈 치료제인 항레트로바이러스제 개발을 앞당겼다"면서 "전 세계적을 HIV 환자는 3800만명에 달한다"고 전했다.

1932년생인 몽타니에는 푸아티에와 파리에서 의학을 전공, 1957년 바이러스학자가 되기로 결심한 뒤 1960년 프랑스 국립과학연구원(CNRS)에 합류했고 1972년 파스퇴르 연구소에서 바이러스학 담당 부서를 설립, 이를 이끌었다. HIV 물질 분리로 2008년 노벨상을 받은 이후에는 과학적으로 근거가 없는 주장을 펼친다는 지적을 받으며 과학계에서 외면을 당했다. 몽타니에는 코트디부아르와 카메룬 등 에이즈로 피해를 본 국가로 돌아가는 과학자들을 돕겠다며 에이즈 연구와 예방센터 건립을 지원하는 재단을 세우기도 했다.

