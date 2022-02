민주당 대전환 선대위 '균형성장위원회' 대선승리결의대회 가져

장만채 전 전남교육감, 균형성장위 상임위원장으로 활동



이재명 후보, 축전 통해 균형성장위 활동에 감사와 격려



최근 남부 수도권 공약으로 균형성장의 비전 토대 마련





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 더불어민주당 이재명 후보 선대위 산하 균형성장위원회(상임위원장 장만채)의 전남 서부권 위원들에 대한 임명장 수여식과 대선 승리 결의대회가 10일 전남 함평의 상상 추모공원에서 열렸다.

이날 대선 승리 결의대회에는 균형성장위원회 장만채 상임위원장과 노병성 공동위원장 등 전남 22개 시군의 주요 임원 50여 명이 참석했다.

이날 행사에서 장만채 상임위원장은 인사말을 통해 “우리의 공동체가 균형발전과 동반성장을 통해 더불어 행복한 대한민국이 될 수 있도록 다 함께 노력하자”고 말했다.

이어 “이번 대선에서 이재명 후보가 압도적으로 승리할 수 있도록 우리 균형성장 위원회가 최선의 노력을 다하자”고 강조했다.

이날 행사에 직접 참석하지 못한 더불어민주당 이재명 후보는 축전을 통해 균형성장 위원회의 다양한 활동에 감사의 뜻을 전하면서 “우리 모두가 더욱 행복하고 당당하게 살 수 있는 나라, 노력한 만큼의 정당한 대가를 보장받고 더 큰 희망을 가질 수 있는 사회를 만들어 나가자”고 당부했다.

최근 이재명 후보의 남부 수도권 공약을 통해 더욱 탄력을 받은 균형성장 위원회는 더불어민주당의 대한민국 대전환 선거대책위원회 조직본부 산하 조직이다.

경선 당시 전남특보단장이었던 장만채 전 전남교육감이 상임위원장을 맡아 이재명 후보의 대선 승리를 위한 활발한 활동을 전개하고 있다.

한편, 이날 행사는 최근 코로나19의 확산에 따른 방역 강화 차원에서 최소한의 인원만 참석해서 진행했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr