경남도, 경영난 소상공인 지원에 팔 걷어…맞춤형 정책 추진

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도가 소상공인의 일상 회복을 돕기 위해 팔을 걷어붙인다.

경남도는 코로나19로 어려움에 처한 소상공인이 체감할 수 있도록 맞춤형 지원책을 마련해 추진한다고 10일 발표했다.

주요 지원책은 공유재산 임대료 감경, 1인 자영업자 고용·산재보험 지원, 소상공인 도시가스 요금 납부유예, 상하수도 요금 감면 등이다.

도는 코로나19 피해 소상공인을 위해 추진 중인 공유재산 임대료 감경을 당초 2021년에서 올해 6월까지 연장 추진한다. 2020년 2월부터 지난해까지 추진한 결과 공유재산 임대료 74억원을 감경·지원했다.

공유재산 임대료 감경 지원은 피해입증자료 여부와 관계없이 공유재산을 사용한 임대인들의 사용·대부료 산정요율의 50%를 적용한다.

다만 피해 정도가 큰 경우에는 피해입증자료를 제출하면 매출실적 감소 비율별 요율을 적용해 최대 80%까지도 감경받을 수 있으며, 피해가 크지 않다고 판단되는 경우, 입증자료에 따라 피해 규모만큼 지원한다.

또 영업장 폐쇄와 휴업 등으로 재난기간 동안 공유재산을 사용하지 못한 경우, 사용하지 못한 만큼 임대기간을 연장하거나 사용·대부료 전액을 감경받을 수 있다.

사회보험료 지원과 관련해 도는 고용보험 가입 시 보험료의 30%를 3년간 지원한다. 정부 지원 신청 시 등급별 보험료의 20~50% 내 추가 지원도 가능해 보험료의 최대 80%까지 혜택을 받을 수 있다.

또 1인 자영업자의 업무상 재해 발생 시 경영 안정을 도모하기 위해 산재보험 가입 시 보험료의 최대 50%를 3년간 지원한다.

경남 도내 3개 도시가스사에서도 코로나19 극복 지원을 위해 소상공인과 주택용 요금경감가구(사회적 배려대상자)를 대상으로 1월부터 3월분까지 도시가스 요금 납부유예를 시행하고 있다.

대상자는 요금의 납부 기한이 각 3개월 연장되며, 연장 기간에는 미납에 따른 연체료가 부과되지 않는다.

아울러 경남도는 상생 임대인에 대한 지방세 감면을 당초 2021년에서 올해 연말까지 연장한다.

주요 내용은 과세기준일 현재 건축물 소유자로서 임차인에게 월 임대료를 인하한 경우, 해당 건축물 소유자에게 7월에 부과되는 건축물 재산세, 소방분 지역자원시설세, 지방교육세를 임대료 인하율에 따라 최대 75%까지 감면한다.

지난해 소상공인을 위해 임대료를 인하한 임대인 1768명에 대해 7억원의 지방세를 감면했으며, 이를 통해 2510개의 소상공인 점포가 총 77억원의 임대료 인하 혜택을 받았다.

서창우 경남도 소상공인정책과장은 “코로나19 극복을 위한 소상공인 지원정책을 적극적으로 안내 및 홍보하여 소상공인이 직접 체감할 수 있는 맞춤형 지원책을 한 분도 빠짐없이 혜택을 볼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

