오미크론 하위변이 'BA.2' 남아공서 빠르게 확산…"거의 100% 지배종"

[아시아경제 이기민 기자] 남아프리카공화국에서 코로나19 오미크론 변이의 하위 유형인 'BA.2'가 거의 100% 가깝게 지배종이 됐다고 남아공 유전체 염기서열 분석 전문가가 9일(현지시간) 밝혔다.

팬데믹 대처에 대해 정부 자문역할을 하는 툴리오 데 올리베이라 생물정보학 교수는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "예상했던 대로 오미크론 BA.2가 남아공을 접수해 새로운 염기서열 분석의 100%에 가깝다"며 "이것은 무엇을 의미하는가"라고 되물었다.

그는 이달 2일 BA.2가 남아공에서 빠르게 확산돼 전국 9개주 가운데 7개주에서 발견됐다고 밝힌 바 있다. 그로부터 일주일 만에 BA.2가 남아공 전역을 휩쓸고 있는 것으로 나타났다.

BA.2는 기존 유전자증폭(PCR) 검사로 코로나19 감염여부는 확인되나 변이 종류가 잘 구별되지 않아 '오미크론 스텔스'라 불린다. 기존 오미크론 일반 변이(BA.1)보다 전파 속도는 빠르지만, 중증도는 더 심각하지 않은 것으로 알려졌다.

남아공은 지난해 11월 오미크론 변이를 보고하면서 진원지가 됐지만 1월 초 이미 정점을 지나 비교적 낮은 수준의 감염을 보이고 있다. 이날 기준 남아공 신규 확진자 수는 3628명이고 검사자 가운데 양성 비율은 9.2%다. 남아공 국립전염병연구소는 사망자가 이전 24~48시간 발생한 22명을 포함해 213명 발생했다고 SNS에 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr