[날씨] 금요일 포근하지만 전국 대부분에 짙은 미세먼지

낮기온 10도 이상으로 오르는 곳도…서울은 최고기온 8도

수도권·강원영서·충청·광주·전북·대구 미세먼지 '나쁨'

[아시아경제 유병돈 기자] 금요일인 11일도 기온이 평년을 웃돌면서 포근한 날씨를 보이겠다. 다만, 미세먼지 수준은 전국 대부분에서 보통 이하 수준으로 예상된다.

대전 낮기온이 11도까지 오르는 등 충청남부 이남은 한낮에 기온이 10도를 넘겠다.

11일 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 2도 사이로 평년(영하 10도에서 0도 사이)보다 2도 안팎 높을 전망이다.

낮 최고기온은 6~13도로 평년(3~9도)에 견줘 3~4도 높겠다.

서울은 아침 최저기온이 영하 2도이고 낮 최고기온이 영상 8도겠다.

인천 영하 2도와 영상 6도, 대전 영하 4도와 영상 11도, 광주 영하 1도와 영상 12도, 대구 영하 3도와 영상 12도, 울산 영하 1도와 영상 12도, 부산 영상 2도와 영상 12도다.

당분간 기온이 평년기온을 웃돌아 포근하고, 내륙을 중심으로 일교차가 15도가량으로 크게 나타나겠다.

미세먼지는 수도권, 강원영서, 충청, 광주, 전북, 대구에서 '나쁨' 수준이고 나머지 지역은 '보통' 수준이겠다.

건조특보가 발령된 서울과 경기내륙 일부, 강원영동, 충북 일부, 전남동부, 영남을 중심으로 대기가 매우 건조하겠다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr