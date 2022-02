에코프로비엠, 지난해 4분기 영업이익 286.5억원…전년대비 99%↑

[아시아경제 유병돈 기자] 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 319,000 전일대비 13,300 등락률 -4.00% 거래량 262,980 전일가 332,300 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 에코프로비엠, 지난해 영업이익 1162억원…전년대비 112.2%↑국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들' close 은 지난해 4분기 연결기준 영업이익이 286억4600만원으로 전년 동기 대비 98.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

같은 기간 매출액은 5039억4000만원으로 104.1% 늘었다. 당기순이익은 331억1400만원으로 212.2% 늘었다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr