이용수 할머니 “여가부 폐지 말라”…이준석 “입장 변화 없어”

이용수 " 유엔 고문방지협약에 회부 요청"

국민의힘 "결의안 통과시킬 수 있도록 노력하겠다"

[아시아경제 권현지 기자] 이준석 국민의힘 대표가 여성가족부를 폐지하지 말아달라는 일본군 위안부 피해 생존자 이용수 할머니의 요청을 대선공약을 이유로 거절했다. 대선에 승리하면 여가부는 폐지하되 여성 인권은 다른 부처 등이 챙길 수 있다는 것이다.

이 대표는 10일 국회에서 일본군 위안부 피해 생존자 이용수 할머니와 면담 후 기자들과 만난 자리에서 “(여가부 폐지는) 저희가 공약한 사안이고 세밀한 검토를 거쳤기 때문에 입장 변화는 없을 것”이라고 밝혔다. 이 할머니는 이날 이 대표, 하태경 의원 등 국민의힘 측과 면담하던 중 “여가부 폐지하지 말라. 그거(여가부) 없었으면 우린 죽었다”며 여가부 폐지 반대 의사를 직접 전달했다. 여가부 폐지 공약은 윤석열 국민의힘 대선후보의 주요 공약 중 하나다.

이 대표는 이 할머니의 이 같은 발언에 대해 “위안부 피해여성에 대한 지원에 차질이 없길 바란다는 뜻으로 받아들인다”며 “위안부 문제와 관련해 조금 더 실무적이고 더 강한 협상력을 가진 부처들이 이 일을 맡아 처리하길 기대하고 있다”고 밝혔다. 여성과 인권 부처를 강화하되 그 방식이 여가부가 아닐 수 있음을 시사한 것이다.

이 대표는 문재인 정부의 위안부 문제 대응을 비판하며 더 적극적인 지원을 약속하기도 했다. 그는 “문재인 정부가 약속했던 여러 외교적인 조치나 피해자 할머니 지원 활동을 외교당국에서 진행하지 못하고, 민주당도 활발한 도움 드리지 못했다”면서 “저희(국민의힘)가 더 열심히 노력해 이용수 활동가의 활동을 적극적으로 지원하겠다”고 강조했다.

이 할머니는 “여태 (국민의힘에서) 아무 말이 없어 걱정을 했습니다만 힘쓰시고 생각 항상 해줬다는 게 나타난다. 아마 오해를 한 것 같다”고 화답했다. 또 국회 차원에서 위안부 문제를 유엔 고문방지협약에 회부할 것을 국민의힘에 요청했다. 이에 하 의원은 “할머니가 원하시는 결의안을 바로 통과시킬 수 있도록 하겠다”고 답했다. 유엔 고문방지협약 해결 절차 회부에 대한 촉구 결의안‘을 대표 발의한 양금희 국민의힘 의원도 “할머니 소원 풀어보도록 하겠다”고 말했다. 유엔 고문방지협약은 고문 및 잔인하고 비인도적인 대우·처벌을 방지하기 위해 채택된 국제인권조약으로, 위안부 피해자 단체는 이를 통한 문제 해결을 문재인 정부에 촉구해온 바 있다.

