하이트진로, 지난해 영업익 1741억.. 전년비 12.3%↓

[아시아경제 황준호 기자] 하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 34,350 전일대비 250 등락률 +0.73% 거래량 886,871 전일가 34,100 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 하이트진로, '떼땅져 레폴리' 출시 1주년 기념 특별기획상품 판매물가 뛰어? 음식료株 가격 인상 수혜 기대하이트진로, 테라 캔 라인업 5종으로 확대… "가정시장 공략 강화" close 는 지난해 연결기준 영업이익이 1741억1110만원으로 전년대비 12.3% 감소했다고 10일 공시했다. 같은 기간 매출액은 2조2029억원으로 2.4% 감소했다. 당기순이익은 708억2465만원으로 전년대비 18.2% 줄었다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr