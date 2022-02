속보[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 10일 재경전라북도민회 신년인사회에 참석한 후 기자들과 만나 "윤석열 사전엔 정치 보복이란 단어는 없다"며 "제가 이것을 확실하게 하기 위해서 대통령에 제가 당선되면 어떠한 사정과 수사에도 일절 관여하지 않겠다는 뜻에서 민정수석실을 폐지하겠다는 말씀을 벌써 지난 여름부터 드린 것으로 알고 있다"고 말했다.

