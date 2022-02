진주시, 합동설계단 지역경제 활성화 견인…주민불편해소 예산절감 까지

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 합동설계단을 운영해 9억 가까운 예산을 절감했다.

진주시는 도시건설국장 총괄 책임하에 본청과 읍·면 토목직 공무원 4개 반 24명의 반원으로 합동설계단을 운영해 소규모 건설사업의 신속 집행과 8억9000만원의 예산을 아끼는 효과를 봤다고 10일 밝혔다.

합동설계단은 신속 집행 사전조사·현황측량·설계도서 작성 및 검토 등을 거쳐 읍·면·동 주민 불편 해소하는 등 소규모 사업대상지 480건에 대해 설계를 완료했다. 총사업비 147억800만원에 대한 자체 설계도 마무리했다.

이는 2021년에 비해 사업은 133건, 총사업비는 51억4000만원이 증가한 것이며 설계용역비 8억9000만원의 예산 절감 효과를 거뒀다.

김천수 도시건설 국장은 “합동설계단 운영으로 예산 절감 효과뿐 아니라 신속 발주에 따른 지역경제 활성화와 향후 주민 불편 해소에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

