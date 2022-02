한국섬진흥원, 충남 보령서 '찾아가는 섬 현장포럼' 개최

소통 범위 확대·의견 청취 '정책 반영'

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 한국섬진흥원(원장 오동호)은 전남에 이어 충남 보령 원산도에서 ‘제3차 찾아가는 섬 현장포럼’을 개최했다고 10일 밝혔다.

한국섬진흥원이 위치한 전남(목포 삼학도)을 벗어나 타 광역시·도에서 현장포럼을 개최한 것은 이번이 처음이다.

한국섬진흥원은 출범 2년차를 맞아 섬 주민과의 소통 범위를 점차 확대하고 다양한 의견을 청취해 정책에 반영하기 위한 것으로 풀이된다.

이날 한국섬진흥원은 가장 먼저 보령머드테마파크를 방문해 2022년 보령머드해양박람회 현장을 시찰하고 지난해 12월 개통된 보령해저터널을 둘러봤다. 이후 원산도에서 ‘찾아가는 섬 현장포럼’을 개최했다.

코로나19 확산에 따라 현장포럼에는 국립해양문화재연구소와 충남도, 보령시 관계자, 원산도 주민 등 최소 인원만 참석했다.

주민들은 주요 도서 해저터널 개발로 인한 인근 여객선 중단에 따른 문제점, 해양쓰레기 해소화, 소외된 섬 주민들에 대한 관계기관 관심 촉구 등 다양한 의견이 쏟아져 나왔다.

한국섬진흥원은 현장포럼을 통해 나온 의견을 행안부와 함께 공유, 정책 반영에 도움이 될 수 있도록 논의를 이어갈 방침이다.

앞서 한국섬진흥원은 지난 4일 신안 증도 병풍도와 기점·소악도에서 ‘제2차 찾아가는 섬 현장포럼’을 개최했다.

현장포럼은 섬 주민, 섬 현장활동가, 섬 전문가와 현장에서 소통하면서 정책 및 진흥사업을 발굴하기 위해 마련됐으며, 지방자치단체 섬 정책 담당부서와 소통, 협력 채널을 구축하기 위한 자리다.

오동호 한국섬진흥원장은 “원산도에서 개최된 이번 포럼은 수중 유물을 발굴하고 보존하는 역할을 맡고 있는 국립해양문화재연구소와 함께해 의미가 깊다”면서 “이날 섬 주민분들께서 내주신 귀한 의견을 정책연구팀과 진흥사업팀, 그리고 행안부와 논의해 정책 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, 지난해 10월8일 출범한 한국섬진흥원은 전국의 섬 육성, 정책개발과 보전·관리에 관한 연구·조사를 수행하는 기관으로, 정부 부처별로 분산된 섬 정책을 책임지는 행정안전부 산하 국책 연구기관이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr