러시아 코로나 백신, WHO 승인 임박 …관련주 '들썩'

[아시아경제 지연진 기자] 러시아 관영 타스(tass) 통신이 러시아 코로나19 백신 스푸트니크V의 세계보건기구(WHO) 승인이 임박했다고 보도하면서 관련 종목에 관심이 쏠린다.

10일 금융투자업계에 따르면 코스닥 상장사 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 390 전일대비 3 등락률 +0.78% 거래량 17,951,173 전일가 387 2022.02.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장 close 과 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 288 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 14,841,768 전일가 288 2022.02.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]이아이디, 스푸트니크 라이트 임상결과 란셋 게재 소식에 '상승'[이번 주 유상증자] 11월 둘째 주 공모 일정中 전력난에 공장 중단… 곡물가 상승 속 핵심 수혜주 공개! close 는 코스닥 상장펀드를 통해 스푸티크V에 간접투자를 진행했다. 이수앱지스 이수앱지스 086890 | 코스닥 증권정보 현재가 7,130 전일대비 120 등락률 -1.66% 거래량 201,782 전일가 7,250 2022.02.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 이수그룹 브랜드몰 오픈.. 문화산업 활성화에 기여이수앱지스, 러 제약사에 희귀질환 치료제 파바갈 기술이전반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판! close 와 프레스티지바이오파마 프레스티지바이오파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 16,250 전일대비 200 등락률 -1.22% 거래량 136,819 전일가 16,450 2022.02.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 프레스티지바이오파마, 자회사 537억원 규모 유증 결정 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일프레스티지바이오파마, 백신센터 완공 "연간 26억도스 생산" close 도 스푸트니크 관련주로 알려져 있다.

이날 이트론은 거래량이 1000만주를 넘어서며 장 중 10% 넘게 오르기도 했다. 이아이디도 4% 장중 넘게 오르다 오후들어 하락 전환했다. 이수앱지스와 프레스티지바이오파마는 약세다.

한편, 스푸트니크 국내 위탁 생산을 담당하는 한국코러스의 모기업 지엘라파는 최근 미국 케이비티 컴퍼니와 우즈베키스탄에 바이오 인큐베이션 센터 설립을 위한 본계약을 체결했다.

바이오 인큐베이션 센터 건립은 향후 5년에 걸쳐 진행되며 총 2억3500만불이 투입되는 프로젝트다. 회사측은 이 같은 바이오 인큐베이션 센터 프로젝트를 사우디아라비아에서도 추진한다는 방침이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr