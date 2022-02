전남해양바이오연구센터, 해조류 소재 ‘신바이오틱스’ 개발

국대특허출원, 국제학술지 게재 등 성과

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군에 소재한 (재)전남바이오산업진흥원 해양바이오연구센터가 지역 내 대량 양식되고 있는 해조류인 청각을 이용한 제품개발 및 다각적 연구 결과를 내놓았다.

10일 완도군에 따르면, 센터는 청각을 기반으로 한 제품개발과 더불어 ‘청각추출물의 프리바이오틱스 및 항비만 영향’에 대한 연구 결과, 국내 특허 출원, 국제 학술지에도 게재하는 성과를 냈다.

청각은 전국 생산량이 전남에서만 유일하게 나오는 해조류로 풍부한 식이섬유와 유용한 미네랄을 함유한 저칼로리 식품으로 대부분 김치 속 재료나 초무침 등 반찬으로만 소비되고 있어 식품학적 우수성을 활용한 다양한 고부가가치 제품화가 필요했다.

이에 센터는 해양생물자원을 활용한 식품, 화장품, 기능성식품 등 다양한 고부가가치 소재로 활용될 수 있도록 연구를 진행했다.

최근 전남대학교 생명산업공학과 양승환 교수와 해조류 전문 가공기업인 ‘바다랑해초랑’과 함께 ‘청각 추출물의 프리바이오틱스 및 항비만 영향’(Potential Prebiotic and Anti-Obesity Effects of Codium fragile Extract)에 대한 연구 결과를 특허 출원했다.

이어 SCI급 국제 학술지 ‘Applied Sciences’에 게재했다.

청각이 락토바실러스 및 비피도박테리아 등 유익균을 증가시키고 유해균을 억제하는 프리바이오틱스 효과와 체지방 증가 억제 효과를 세포 실험을 통해 확인했으며, 가공식품 소재화를 통해 최근 소비가 증가하고 있는 신바이오틱스(Synbiotics) 제품을 개발하고 출시했다.

이와 함께 군은 해조류에서 기능성 물질을 추출해 건강기능식품과 의약품, 기능성 화장품 등 해양바이오 원료 소재 생산 체계를 구축하기 위해 250억 원의 사업비로 ‘해조류 바이오 활성소재 인증 생산시설’을 신축하고 있다.

정규진 해양바이오연구센터장은 “앞으로도 전라남도 대표 양식 수산물인 다양한 해조류의 식품학적 우수성을 확인하고 고부가가치 소재로 활용될 수 있도록 하여 해조류 양식 어가에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 다짐했다.

완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr