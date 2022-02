공군 훈련병 코로나로 조기 자대배치

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]공군은 지난달 10일 입영한 834기 훈련병 2000여명에 대해 14일부터 순차적으로 자대에 조기 배속하기로 했다. 해당 기수에서 지난달 18일 첫 확진자가 나온 점을 고려하면, 일주일만 훈련을 받고 자대에 배치되는 셈이다.

10일 공군 관계자는 “(검사결과) 정상이라고 판단되는 인원부터 자대에 배치할 계획"이라며 "나머지 확진자 및 격리 인원은 건강 상태에 따라 순차적으로 배속할 방침"이라고 설명했다.

이날 군내 코로나 19 확진자는 351명이다. 이 가운데 71명은 집단감염이 발생한 공군 교육사령부 기본군사훈련단 소속 훈련병이다. 해당 부대는 누적 확진자가 622명으로 늘어나는 등 확산세가 잡히지 않고 있다. 다른 확진자들은 육군과 공군 다른 부대와 해군, 해병대, 국방부 직할부대, 합참, 연합사 등에서 산발적으로 나왔다.

해외 파병 장병을 제외한 군내 누적 확진자는 7508명이며, 이 가운데 관리 중인 인원은 2850명이다.

집단감염이 발생해 전원 하선 후 주둔국인 오만 현지 호텔에 격리됐던 청해부대 승조원들은 이날부터 순차적으로 함정에 복귀한다. 전체 승조원 300여명 가운데 200여명이 이날부로 우선 복귀했다. 이르면 내주 후반 정도는 전원이 함정에 복귀해 정상적인 임무 수행이 가능할 것으로 보인다.

