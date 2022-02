전국 저소득 아동 청소년 5000명에 자가검사키트 전달

[아시아경제 유제훈 기자] KB국민카드는 지난 9일 저소득 청소년의 코로나19 확산방지를 위해 자가검사키트 1만개를 전국 아동복지시설 및 지역아동센터 165개소에 기부했다고 10일 밝혔다.

이번 기부는 오미크론 변이 바이러스 확산으로 18세 이하 확진자 수가 지속 증가하고 있는데 따른 것이다. 자가검사키트는 전국 아동복지시설 및 지역아동센터 165개소의 저소득 아동 및 청소년 5000명(1인당 2개)에게 전달돼 선제적 코로나19 검사를 통한 확진자 조기발견과 추가 감염 확산 차단을 위해 사용된다.

KB국민카드는 "앞으로도 고객과 사회로부터 받은 사랑에 꾸준히 보답할 것"이라며 "무엇보다 미래 희망인 청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장하고 코로나19도 슬기롭게 이겨내도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr