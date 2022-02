이준석 "안철수, 정권 교체 위한 통 큰 결단하면 걸맞은 예우할 것"

"안철수에 자격지심? 자격지심 느낄 일이 뭐가 있나"

[아시아경제 허미담 기자] 이준석 국민의힘 대표는 9일 "안철수 국민의당 후보가 정권 교체 대의에 동참하는 취지에서 통 큰 결단을 하면 당연히 우리 당에서는 그에 걸맞은 예우를 할 것"이라고 밝혔다.

이 대표는 이날 오후 SBS '주영진의 뉴스브리핑'에 출연해 "안 후보가 사퇴 후 (윤 후보) 지지 선언을 하는 등 어떤 방식을 선택한다고 하면 그런 큰 결단에 대해서는 우리 당이 예우하기 전에 국민들이 안 후보 정치력에 큰 찬사를 보낼 것"이라며 이같이 말했다.

이 대표는 '안 후보가 놓인 처지나 이런 것을 봤을 때 여론조사 방식의 단일화는 가당치 않다'고 말한 데 대해 "단일화라고 하는 것이 여론조사를 통한 경쟁적 단일화를 의미하는 경우가 많다"며 "그러나 그건 제가 강하게 반대한다"고 했다.

그는 "정권 교체를 위해 저희 당과 함께할 수 있는 명확한 노선을 가진 분들과는 언제나 함께할 수 있다는 생각이 저희 후보의 철학이고 저의 생각"이라며 "그런데 바른미래당 때와 서울시장 단일화 때 등 안 후보의 정치적 행보를 많이 봐왔다. 때로는 그 모호성 때문에 오히려 시너지가 나지 않는 정치 행보를 하는 경우가 있었다"고 지적했다.

또 이 대표는 "제가 안 후보와 개인적인 관계 때문에 여러 정치적 판단을 하는데 그걸 반영한다고 생각하면 큰 오해"라며 "안 후보에게 제가 자격지심 느낀다고 주장하는 분도 있다. 제가 안 후보에게 자격지심 느낄 일이 뭐가 있나. 당 대표를 서로 하고 있지만, 저희 당이 더 큰데 제가 무슨 자격지심을 느끼겠는가. 그래서 그런 건 오히려 이 상황에서 좀 잘못된 이해를 낳을 수 있는 해석이라고 본다"고 꼬집었다.

진행자가 '안 후보의 결단을 위해 이 대표가 안 후보를 만날 생각이 있냐'고 묻자, 이 대표는 "필요하지 않다"고 선을 그었다. 그는 "윤 후보가 안 후보를, 안 후보가 윤 후보를 신뢰하면 그 다음에는 긴말이 필요하지 않고 중간에 거간꾼들이 들어가서도 안 된다"며 "고독한 지도자 간의 대화로 가야 한다"고 말했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr