“단일 원두로 만든다” 동원F&B, 컵커피 '오리진' 신제품 3종 출시

단일 산지에서 재배한 ‘싱글 오리진’ 원두로 만들어 개성 풍부

원두별 최적화된 로스팅과 ‘PRE-A&T’ 추출 공법으로 풍미 극대화

[아시아경제 구은모 기자] 동원F&B 동원F&B 049770 | 코스피 증권정보 현재가 186,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 187,500 2022.02.10 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 동원F&B 3Q 영업익 491억원…전년비 11.9%↑동원F&B, 김용진 교수 사외이사직 중도 사임동원F&B 계열사 합병 결정…동원홈푸드, 세중 흡수합병 close 가 단일 원두로 만든 프리미엄 컵커피 ‘오리진(Origin)’ 신제품 3종(아메리카노, 바닐라라떼, 모카라떼)을 출시했다고 10일 밝혔다. 가격은 300mL에 2700원이다.

오리진은 동원F&B가 지난해 선보인 프리미엄 컵커피 브랜드로, 한 나라의 단일 산지에서만 재배한 싱글 오리진(Single origin) 원두로 만든다. 여러 산지의 원두를 섞은 블렌드(Blend) 커피와 달리 원두 본연의 개성있는 맛과 풍미를 즐길 수 있다.

신제품 3종은 각각 브라질, 과테말라, 에티오피아의 싱글 오리진 원두를 사용해 각 나라 원두의 특색이 그대로 담겨있으며, 각각의 원두 특성에 맞는 최적화된 로스팅으로 풍미를 극대화한 것이 특징이다.

‘오리진 아메리카노’는 브라질 스페셜티 원두를 사용해 고소하면서 부드러운 풍미가 살아있고, ‘오리진 바닐라라떼’는 최고 등급 과테말라 원두의 스모키한 향과 달콤한 바닐라 향이 조화를 이룬다. ‘오리진 모카라떼’는 과일향이 특징인 에티오피아 원두와 카카오가 함께 들어있어 달콤한 풍미를 느낄 수 있다.

또한 동원F&B의 커피 추출 방식인 ‘프리-A&T(Preserve Aroma & Taste)’ 공법을 사용해 커피 본연의 향을 더욱 살렸다. 프리-A&T 공법은 원두에서 추출한 커피 추출액을 급속 냉각하는 공법으로, 원두 고유의 맛과 풍미를 오랜 기간 보존할 수 있다.

동원F&B 관계자는 “고급스럽고 다양한 산지의 프리미엄 커피를 찾는 소비자들이 증가하고 있다”며 “앞으로도 다양한 산지의 싱글 오리진 신제품을 추가로 선보일 예정”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr