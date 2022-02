삼부토건, 매각 추진한다…1개월 이내 재공시 예정

[아시아경제 장세희 기자]국내 건설업 면허 1호 보유 건설사인 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,465 전일대비 225 등락률 +10.04% 거래량 101,468,017 전일가 2,240 2022.02.09 15:30 장마감 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!'지분 매각설' 삼부토건 10%↑…이틀째 급등세“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 이 매각을 추진 중이라고 9일 밝혔다.

삼부토건은 전날 "당사의 최대 주주 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 1,000 전일대비 35 등락률 -3.38% 거래량 21,814,957 전일가 1,035 2022.02.09 15:30 장마감 관련기사 치료제 드디어 나온다! 임상 3상 역대급 NEW바이오株 갑니다휴림로봇, AI·loT 융합 스마트 소방 로봇 개발…"정부 소방시설 안전 강화’[특징주]휴림로봇, 삼성이 쏘아올린 신호탄…로봇 시장 성장 기대 close 등에 확인한 결과 지분 등을 매각 추진 중인 사실은 있다"면서도 "구체적으로 확정된 사항은 없다는 것을 확인했다"고 공시했다.

그러면서 "이와 관련해 구체적인 사항이 확정되는 시점이나 1개월 이내에 재공시하겠다"고 덧붙였다.

한편 1948년 설립된 삼부토건은 국내 1호 토목건축공사업 면허를 보유하고 있다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr