박혜자 광주시교육감 예비후보 "행안부 교사 감축 개정안 반대"

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 박혜자 광주시교육감 예비후보는 9일 최근 정부의 교사 감축 계획에 대해 반대의 뜻을 밝혔다.

박 예비후보는 '행안부 교사 감축 개정안 반대 성명'을 발표하며 "행안부의 교사 감축 개정안은 사실상 교육여건 개선을 포기하는 것과 마찬가지다"며 교육에 대한 적극적인 투자지원을 촉구했다.

그는 "오미크론 확산 등으로 새로운 방역체계가 요구되는 이 시점에서 안전과 등교를 보장받기 위해서는 적정 인원 배치가 우선시 돼야 한다"며 "코로나 기간 동안 과대·과밀학급은 전면 등교 대상에서 제외돼 등교 격차와 돌봄 공백 등의 문제가 불거졌다"고 밝혔다.

이어 "단순 학생 수 증감에 맞춰 교사 수를 조정하는 것이 아니라, 새로운 교육환경에 맞는 행정을 해야 한다"며 "고교학점제 도입과 기초학력 보장을 위한 개인별 맞춤형 교육정책을 감안할 때 교원 증원은 필수적인 상황이다"고 덧붙였다.

마지막으로 박혜자 예비후보는 "지금은 미래교육을 위해 적극적인 투자를 아끼지 않아야 할 때"라고 강조했다.

한편, 행정안전부는 지난 4일 유·초·중·고교 교사 1168명을 감축하는 '지방교육행정기관 및 공립의 각급 학교에 두는 국가공무원의 정원에 관한 규정 일부 개정안'을 입법예고 했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr