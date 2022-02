이베스트투자증권, 작년 영업이익 2258억원…47.1% 증가

[아시아경제 장세희 기자] 이베스트투자증권 이베스트투자증권 078020 | 코스닥 증권정보 현재가 7,770 전일대비 180 등락률 +2.37% 거래량 81,695 전일가 7,590 2022.02.09 15:30 장마감 관련기사 이베스트투자증권, ‘KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF’ 거래 이벤트 진행[종목속으로] 하락세 뚜렷 카카오게임즈…대표 게임 실적에 매출 '흔들흔들'[클릭 e종목] “카카오, 차기 모멘텀까지 긴 호흡으로 접근” close 은 연결 기준 지난해 영업이익이 2258억원으로 전년 대비 47.1% 증가했다고 9일 공시했다.

매출은 1조5445억원으로 전년보다 23.0% 감소했다. 당기순이익은 1608억원으로 27.6% 증가했다.

한편 배당금은 보통주의 경우 시가배당률 6.8%에 해당하는 주당 600원으로 책정됐다. 종류주는 주당 437원으로 정해졌다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr