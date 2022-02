尹 "文적폐수사 靑 불쾌?…문제될 게 없으면 불쾌할 일이 없지 않겠나"

국회 추경 증액에 대해서는 "소상공인 실질적으로 보상 이뤄져야"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 현 정부에 대한 적폐수사 발언을 한 것에 대해 청와대가 ‘불쾌하다’는 반응을 보인 것에 대해 "스스로 생각하기에 문제 될 게 없다면 불쾌할 일이 없지 않겠냐"고 밝혔다.

9일 윤 후보는 서울 중구 천주교 서울대교구청에서 정순택 대주교를 예방한 뒤 기자들과 만나 이같이 언급했다.

앞서 그는 한 언론과의 인터뷰에서 문재인 정부처럼 차기 정부에서도 전 정부 적폐 청산에 나설 것인지를 묻는 말에 "할 것"이라면서도"현 정부 초기 때 수사 한 건 헌법 원칙에 따라서 한 거고, 다음 정부가 자기들 비리와 불법에 대해 수사하면 그건 보복이냐"며 "다 시스템에 따라서 하는 것"이라고 말했다. 다만 "대통령은 관여 안 한다"고 밝혔다.

이에 청와대 고위관계자는 "매우 불쾌하다"며 "아무리 선거라지만 지켜야 할 선이 있는 것"이라는 반응을 보였다.

윤 후보는 청와대 반응과 관련해 "시스템상 그렇게 된다는 이야기를 한 것"이라며 "상식적인 이야기"라고 말했다.

그는 "어떤 죄나 불법 저지르고 수사 당국, 사법 당국에 의해 수사 될 때까지는 적발돼서 수사되고 하는 건 시차 있기 마련"이라며 "새 정부 들어오면 자연스럽게 전 정부 일이 시차 지나면서, 시차가 1년 2년 3년 지나며 적발되고 문제 될 때 정상 사법 시스템 따라서 이뤄지게 돼 있다는 원론적인 말씀을 최근 인터뷰에서도. 늘 제가 똑같은 말한 것"이라고 밝혔다. 이어 "내가 한 것은 정당한 적폐 처리고 남이 하는 것은 보복이고 그런 프레임은 맞지 않다"고 했다.

한편 윤 후보는 정부가 14조원 규모로 제출한 추가경정예산안이 국회에서 54조 규모로 늘어난 것과 관련해 "코로나로 인한 자영업자 소상공인의 피해가 실질적으로 보상돼야 한다는 것"이라며 "50조 정도의 재정자금 마련하면 피해 정도 따라 균형 있게 배분해서 지원하고 임대료, 대출 지원 이런 부분 차질 없이 해서 이분들이 어려운 상황에서 빨리 회복할 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr