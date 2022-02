창원시, 상반기 ‘공공일자리 사업’추진 … 생활방역사업도 조기 시행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 오는 3월부터 상반기 공공일자리 사업을 추진한다.

이번 사업은 단계적 일상 회복 이행과정에서 발생하는 방역관리 사각지대를 최소화해 시민의 안전한 일상의 보장과 방역위험도를 축소하고, 취약 계층 및 저소득층의 생계 지원과 민생 경제 회복을 위해 진행한다.

47억7000만원을 투입해 총 3개 사업(지역방역·지역공동체·공공근로)에 352개 사업장 975명 선발한다. 선발된 인원은 오는 3월 2일부터 6월 말까지 4개월간, 주 5일 20시간씩(만 65세 이상은 15시간) 근무하게 된다.

이와 함께 오는 14일부터 4개월간 ‘생활방역 일자리사업’도 조기 시행한다.

생활방역 사업에는 다중이용시설의 출입제한 및 체온측정과 관내 생활방역 등 코로나19 감염예방을 위해 총 53개 사업장에 135명이 선발됐다.

참여자는 2022년 임금 기준(9160원)으로 급여 및 수당 등을 받는다. 주민 다중 이용 시설 등에 대한 방역 서비스를 제공한다.

허성무 시장은 “시민 안전을 위해 생활 방역 사업을 조기에 추진하며, 공공일자리 사업의 본격적인 시행으로 저소득층·취업 취약계층의 생계 안정과 지역 경제 활성화와 민생 경제 V턴에 최선을 다하겠다”고 말했다.

