감독들이 뽑는 디렉터스컷 어워즈 24일 개최…OTT 부문 신설

[아시아경제 이이슬 기자] 한국영화감독조합(DGK)가 주최하는 제20회 디렉터스컷 어워즈가 오는 24일 오후 7시 온라인 개최된다.

'디렉터스컷 어워즈'는 1998년, '젊은 영화 감독 모임 디렉터스컷'이 주최한 제1회 시상식을 2017년 DGK 주최 행사로 변모해 2019년까지 총 19번의 행사를 가져왔다. 앞서 박찬욱, 봉준호 감독을 비롯해 이창동, 나홍진, 홍상수, 김지운, 류승완 감독 등이 '올해의 감독상'을 수상했다.

올해 팬데믹으로 치러지지 못한 2020년과 2021년 개봉작들을 통합하여 후보 선정을 하면서 크게 두 가지 변모를 시도한다. 한국영화감독조합의 많은 감독이 극장용 장편 영화뿐만 아니라 OTT 환경에 적응하며 많은 시리즈물을 연출하고 있는 것을 고려해 '시리즈 부문'을 신설한다.

'국제영화감독상'도 신설한다. 세계가 한국 영화를 주목하는 만큼, 한국영화 감독들이 관심을 가지는 세계 영화는 무엇인지 알아보는 것 역시 가치 있는 일이라고 DGK 측은 설명했다.

'제20회 디렉터스컷 어워즈'에서는 공로상을 시상할 계획이며 20주년을 자축하는 의미에서 올해의 감독상을 최다 수상한 박찬욱과 봉준호 감독이 '디렉터스컷 20주년 기념 토크'를 진행한다.

이하 제20회 디렉터스컷 어워즈 부문별 후보

▲영화 부문 올해의 감독상 후보

'남산의 부장들' 우민호

'다만 악에서 구하소서' 홍원찬

'소리도 없이' 홍의정

'승리호' 조성희

'자산어보' 이준익

▲시리즈 부문 올해의 감독상 후보

'보건교사 안은영' 이경미

'무브 투 헤븐: 나는 유품정리사입니다' 김성호

'D.P.' 한준희

'오징어 게임' 황동혁

'지옥' 연상호

▲영화 부문 올해의 신인감독상 후보

'지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들' 김용훈

'찬실이는 복도 많지' 김초희

'남매의 여름밤' 윤단비

'소리도 없이' 홍의정

'콜' 이충현

▲영화 부문_올해의 각본상 후보

'윤희에게' 임대형

'남산의 부장들' 우민호, 이지민

'소리도 없이' 홍의정

'나는 나를 해고하지 않는다' 이태겸, 김자언

'자산어보' 김세겸

▲시리즈 부문 올해의 각본상 후보

'무브 투 헤븐: 나는 유품정리사입니다' 윤지련

'D.P.' 김보통, 한준희

'오징어 게임' 황동혁

'이렇게 된 이상 청와대로 간다' 윤성호, 김홍기, 최성진

'지옥' 연상호, 최규석

▲영화 부문_올해의 비전상 후보

'윤희에게' 임대형

'찬실이는 복도 많지' 김초희

'남매의 여름밤' 윤단비

'도망친 여자' 홍상수

'혼자 사는 사람들' 홍성은

▲시리즈 부문_올해의 여자배우상 후보

'보건교사 안은영' 정유미

'인간실격' 전도연

'오징어 게임' 정호연

'이렇게 된 이상 청와대로 간다' 김성령

'지옥' 김현주

▲시리즈 부문_올해의 남자배우상 후보

'D.P.' 구교환

'D.P.' 정해인

'오징어 게임' 이정재

'지옥' 박정민

'지옥' 유아인

▲영화 부문_올해의 여자배우상 후보

'82년생 김지영' 정유미

'윤희에게' 김희애

'찬실이는 복도 많지' 강말금

'69세' 예수정

'콜' 전종서

▲영화 부문_올해의 남자배우상 후보

'남산의 부장들' 이병헌

'남산의 부장들' 이성민

'소리도 없이' 유아인

'자산어보' 변요한

'자산어보' 설경구

▲시리즈 부문_올해의 새로운 여자배우상 후보

'방법' 김신록

'오징어 게임' 김주령

'오징어 게임' 정호연

'D.P.' 원지안

'지옥' 김신록

▲시리즈 부문_올해의 새로운 남자배우상 후보

'D.P.'구교환

'D.P.' 조현철

'오징어 게임' 오영수

'오징어 게임' 허성태

'지옥' 김도윤

▲영화 부문_올해의 새로운 여자배우상 후보

'윤희에게' 김소혜

'찬실이는 복도 많지' 강말금

'담보' 박소이

'콜' 전종서

'혼자 사는 사람들' 공승연

▲영화 부문_올해의 새로운 남자배우상 후보

'남산의 부장들' 서현우

'남산의 부장들' 이희준

'반도' 구교환

'조제' 남주혁

'연애 빠진 로맨스' 손석구

▲올해의 국제영화감독상 후보

'드라이브 마이 카' 하마구치 류스케

'노매드랜드' 클로이 자오

티탄 쥘리아 뒤쿠르노

'듄' 드니 빌뇌브

'돈 룩 업' 아담 맥케이

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr