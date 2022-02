투썸플레이스, ‘사계절 블랭킷’ 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스가 스트로베리 시즌 한정 기획상품(MD)으로 ‘투썸 사계절 블랭킷’을 출시했다고 9일 밝혔다.

투썸 사계절 블랭킷은 투썸플레이스가 브랜드 론칭 20주년 스트로베리 시즌을 맞아 디자인 협업한 인기 인플루언서이자 아트디렉터 차인철의 ‘인치인치인치(inch_inch_inch)’와 함께 제작했다. 블랭킷과 파우치로 구성돼 있으며, 인치인치인치의 밝고 유니크한 일러스트가 새겨져 귀엽고 상큼한 봄의 느낌을 더했다.

블랭킷은 봄여름 시즌 실내 또는 외출 시 가볍게 사용하기 좋은 리빙 아이템으로, 면 100%의 이중 거즈 소재를 사용해 쾌적하고 부드러운 촉감을 자랑한다. 가로 1m, 세로 1.3m의 넉넉한 사이즈로 상황에 따라 다양하게 활용하기 좋고, 별도 파우치를 제공하여 휴대가 간편하다. 파우치 색상은 옐로우와 핑크 두 가지로 출시되어 취향에 맞게 선택 가능하다.

매장에서 8000원 이상 구매 시 투썸 사계절 블랭킷을 정가인 1만7000원에서 약 53% 할인된 7900원에 판매하는 특별 이벤트도 마련했다. 이벤트는 제품 소진 시까지만 진행된다.

