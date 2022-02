박신혜, 결혼 후 근황 공개…"온소바가 좋아요"

[아시아경제 온라인이슈팀] 지난달 결혼한 배우 박신혜가 근황을 전했다.

박신혜는 8일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "나는 온소바가 좋아요"라며 식당에서 외식을 즐기고 있는 모습을 공개했다.

박신혜는 또 반려묘들의 사진을 공개하며 "대체 왜 이렇게 자..?", "요염해"라는 글도 덧붙였다.

박신혜는 반려묘들의 모습이 담긴 영상을 피드에 공개하기도 했다. 박신혜와 최태준이 각각 키우던 고양이들이다. 앞서 반려묘 해리와 달이를 키우고 있던 박신혜는 최태준과 결혼하면서 고양이 네 마리가 됐다고 밝혔다.

박신혜는 이날 영상과 함께 "잠에 취한 지금이 기회인데.. 때릴까 말까 엉덩이가 들썩들썩 #정리되지 않은 서열 #깡패해리 #쫄보칸이 결국 못 때리고 돌아감"이라고 적었다.

한편 박신혜·최태준 부부는 지난달 22일 서울 강동구의 한 교회에서 5년여의 열애 끝에 결혼식을 올렸다. 박신혜는 현재 임신 중이다.

