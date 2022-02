[클릭e종목] 두산퓨얼셀, 매출 추정치 하향…목표주가 하향

[아시아경제 황윤주 기자] NH투자증권은 9일 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 36,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,800 2022.02.09 08:13 장시작전(20분지연) 관련기사 두산퓨얼셀, 한국조선해양 등과 선박용 연료전지 실증 협력 체결[클릭 e종목] “두산퓨얼셀, RPS로 창출하는 수요”[CES2022] "40%도 안 되는 듯"…반토막난 행사장, 韓기업이 채운다 close 에 대해 2023년 매출 추정치를 8% 하향함에 따라 투자의견 '매수'를 유지하되, 목표주가는 5만3000원으로 하향했다.

정연승 NH투자증권 연구원은 9일 "동종그룹 기업들의 주가 하락에 따른 주가매출비율(PSR) 14% 하향, 수소법 개정 지연 등 정책 불확실성에 따른 대규모 프로젝트 발주 지연을 감안했다"며 이같이 밝혔다.

정 연구원은 "2022년 수주 가이던스는 전년 동기 대비 83% 증가한 240MW로 제시한다"며 "수소법 개정이 지연되면서 기존 신재생에너지의무발전비율(RPS) 제도 아래에서는 중소규모의 연료전지 발주가 이어질 전망"이라고 설명했다.

이어 "지난 7일 셀, 한국조선해양과 체결한 선박용 연료전지 협력의향서는 글로벌 에너지 기업과 국내 조선사를 파트너로 확보했다는 점에서 의의가 있다"며 "주가 반등을 위해서는 수소법 개정을 통한 정책 불확실성 및 외형 성장 과정에서 이익률 제고가 필요하다"고 덧붙였다.

