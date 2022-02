“홈술 열풍에 안주도 간편식으로” 신세계푸드, '올반 옛날통닭' 80만개 돌파

[아시아경제 구은모 기자] 신세계푸드 신세계푸드 031440 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 79,500 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 신세계푸드, 지난해 영업이익 293억원…전년 대비 278.6%↑"신세계푸드, 날개단 실적에도 주가는 저평가...매수 전략 유효"“집에서도 6분이면 OK” 신세계푸드, 아인슈타인 브로스 베이글 3종 출시 close 는 2020년 11월 출시한 안주 간편식 ‘올반 옛날통닭’이 월 평균 5만개 이상 판매되며 지난달 기준 누적 판매량 80만개를 돌파했다고 9일 밝혔다. 또한 ‘홈술(집에서 마시는 술)’족을 겨냥해 작년 12월 칭따오와 협업해 선보인 ‘칭따오엔 군만두’ 2종의 1월 판매량은 전월 대비 83% 증가했으며 출시 두 달 만에 5만봉 판매된 것으로 집계됐다.

회사는 올반 옛날통닭이 에어프라이어 조리만으로도 간편하게 조리할 수 있는데다 통닭 2마리를 1만원대에로 즐길 수 있다는 점이 판매에 영향을 준 것으로 보고 있다. 또한 푸드 페어링을 추구하는 홈술 트렌드에 맞춰 출시한 올반 칭따오엔 군만두 역시 홈술족에게 색다른 미식 경험을 제공하며 호응을 얻고 있다고 분석했다.

신세계푸드는 오는 11일 오전 11시 SSG닷컴의 쓱라이브를 통해 올반 옛날통닭 3종과 올반 칭따오엔 군만두 2종을 특별 할인가에 선보이는 라이브 방송을 진행한다. 라이브 방송을 통해 구매 인증을 남긴 고객을 대상으로 20명에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰 1장씩을 증정하며, 구매고객 중 구매왕 5명을 선정해 올반 에어프라이어 전용 간편식의 맛을 최적으로 구현할 수 있는 맞춤형 주방가전 ‘올반 에어프라이어’를 경품으로 제공한다.

신세계푸드 관계자는 “최근 집에서 온라인동영상서비스(OTT)를 즐기거나 스포츠 중계를 관람하는 집관족이 늘어 향후에도 홈술 트렌드가 확산되면서 안주 간편식의 판매량도 꾸준히 증가할 것으로 예상된다”며 “앞으로도 홈술족이 다양한 주종과 페어링 할 수 있는 차별화된 제품을 선보이며 안주 간편식 라인업을 확해 갈 예정이다”고 전했다.

