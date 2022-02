성남시, 불법 광고물 수거 보상…1억3천만원 편성

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 올해 1억3000만원을 투입해 '불법 광고물 수거 시민 보상제'를 시행한다.

수거 대상은 전신주ㆍ가로수ㆍ가로등ㆍ신호등ㆍ건물 외벽에 무단으로 붙인 벽보, 도로ㆍ주택가ㆍ차량에 무단 살포한 음란ㆍ퇴폐성 전단과 명함, 성남시가 지정한 게시대 외의 장소에 설치한 현수막(족자형 포함) 등이다.

보상 금액은 광고물의 종류와 규격에 따라 다르다.

벽보는 A4(21㎝*30㎝) 초과 크기 100장당 4000원, 이하는 2000원을 보상금으로 준다. 전단은 A4 초과 크기 100장당 2000원, 이하는 1000원을 지급한다. 현수막은 규격 제한 없이 1장당 1000원, 족자형은 1장당 500원을 보상한다.

불법 현수막의 경우는 민원 발생 소지를 없애기 위해 50개 동별로 5명 이내의 참여자를 선발해 자체 교육 뒤 단속원증을 발급받은 이들이 수거하도록 한다.

보상금은 1인당 하루 3만원, 월 20만원까지 지급한다.

보상제에 참여하고자 하는 만 20세 이상 성남시민은 100장 단위로 묶은 벽보, 전단 또는 현수막과 신분증, 통장 사본을 각 동 행정복지센터로 가지고 가 보상금 신청서를 작성ㆍ제출하면 된다.

성남시는 관내 무분별하게 뿌려지는 불법 유동 광고물을 시민들과 함께 정비하기 위해 이 제도를 도입했다. 시는 지난해 7535만장의 불법 광고물을 거둬들여 1억1000여만 원의 보상금을 지급했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr