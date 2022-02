삼부토건 "최대주주 매각 추진, 구체적 확정된 사항 없어"

[아시아경제 이관주 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,240 전일대비 515 등락률 +29.86% 거래량 74,801,485 전일가 1,725 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 감사합니다 “비덴트”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"[특징주]삼부토건, 지분 매각 소식에 장 초반부터 상한가삼부토건, 신규수주 증가로 신입·경력사원 채용 close 은 최대주주 지분 등 매각 추진 보도에 대한 한국거래소의 조회공시 요구에 "당사의 최대주주 휴림로봇 등에 확인한 결과, 지분 등을 매각 추진 중인 사실은 있으나 구체적으로 확정된 사항은 없다는 것을 확인했다"고 8일 공시했다.

회사 측은 "구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠다"고 했다.

