[아시아경제 이관주 기자] 지니뮤직 지니뮤직 043610 | 코스닥 증권정보 현재가 4,950 전일대비 30 등락률 +0.61% 거래량 1,373,624 전일가 4,920 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 지니뮤직, 박현진 대표 신규선임박현진 지니뮤직 대표 공식 등판 "음악 사업에서 영역 확장"지니뮤직 "박현진 KT 본부장, 대표로 선임" close 은 연결 기준 지난해 당기순손실 36억6385만원으로 집계돼 적자전환했다고 8일 공시했다.

지난해 매출액은 전년 대비 2.3% 증가한 2526억8996만원, 영업이익은 2.8% 늘어난 117억8280만원으로 집계됐다.

