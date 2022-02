최대 2억원 이내 전세 보증금 대출이자 차등 지원

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 상주시는 8일 신혼부부 임차보증금 이자 지원 사업을 한다.

신청 대상은 경북도에 혼인신고한 7년 이내 부부로 부부합산 연 소득 8000만원 이하 무주택자이다. 또 대출 실행 후 1개월 이내 도내로 전입 예정인 신혼부부도 신청 대상에 포함된다.

지원 대상은 임차 보증금 5억원 이하 주택이며 지원 금액은 최대 2억원 이내 전세 보증금 대출이자 최대 2.5%까지 차등 지원한다.

신청은 경북도 주거 복지 시스템에 접속해 온라인으로 신청서를 접수 완료하고, 대출 한도 조회를 거쳐 협약 은행을 통해 대출을 지원한다.

강영석 상주시장은 “신혼부부 임차보증금 이자 지원사업이 안정적인 주거지원과 동시에 젊은 세대들의 결혼을 장려하고, 저출산 문제를 해결해 출산율을 높일 수 있기를 바란다”고 말했다.

