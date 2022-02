원·달러 환율이 하락 전환하며 1200원선을 밑돌았다.

8일 서울외국환중개에 따르면 원·달러 환율은 전 거래일 종가(1200.70원) 대비 3.00원 하락한 1197.70원에 마감했다.

이날 환율은 전날 종가보다 2.7원 내린 1198.0원에 출발해 장중 1196.3∼1199.0원에서 등락을 이어갔다.

오는 10일 나올 예정인 미국의 1월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 외환시장의 관망세가 두드러졌다는 분석이다.

이에 따라 달러화 강세 흐름은 이어지고 있지만 거래량이 많지 않은 가운데 강보합 수준에 머물렀다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr