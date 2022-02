[포토] 방신재래시장 찾은 이재명, 환호하는 시민들

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 8일 서울 강서구 방화동 방신전통시장 고객지원센터에서 열린 전국자영업자·소상공인단체 대표단 긴급간담회에 참석하고 있다.

이 후보는 이 자리에서 (소상공인, 자영업자들이) 극단적 선택하고 폐업하고 망해가도록 하는 것은 결코 안 된다"며 "지난 2년 동안 발생한 손실에 대해 긴급재정명령을 동원해 50조원 확보해 다 보존해드리겠다"고 말했다.

