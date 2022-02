"미얀마 군정, 아세안-수치 NLD 만남 동의"

[아시아경제 조현의 기자] 미얀마 군사정부가 아세안(동남아국가연합) 특사와 아웅산 수치 국가고문이 이끌었던 민주주의민족동맹(NLD) 인사와의 만남을 동의한 것으로 전해졌다.

8일 주요 외신에 따르면 민 아웅 흘라잉 미얀마군 총사령관은 지난달 26일 아세안 의장인 훈센 캄보디아 총리와의 화상통화에서 이같이 합의했다.

흘라잉 총사령관은 아세안 특사와 만날 NLD 소속 정치인을 특정하지 않은 것으로 전해졌다. 다만 군정에 의해 가택 연금 중인 수치 고문이 아세안 특사와 만날 가능성은 희박하다.

까오 낌 호른 캄보디아 총리실 특임장관은 "아세안 특사 방문은 한 번에 그치지 않고 계속될 수 있다"면서 "향후 수치 고문이 (대화에) 참석하는 것은 중요하다"고 말했다.

앞서 지난해 4월 아세안은 특별정상회의를 열고 미얀마 유혈사태의 평화적 해결을 위해 즉각적 폭력중단, 건설적 대화, 아세안 특사 방문 등 5개 사항에 합의했다.

미얀마 군정은 유혈 진압을 계속하는 한편 아세안 특사가 NLD 등 반대진영과 만나는 것을 반대했다. 그러자 아세안은 지난해 10월 26~28일 열린 정상회의에 흘라잉 총사령관의 참석을 불허하는 등 강경한 입장을 취했다.

올해 아세안 순회 의장국인 캄보디아의 훈센 총리는 반면 미얀마 군정에 우호적인 태도를 보이면서 군정 측 인사를 행사에서 배제하지 않겠다는 입장을 밝혀왔다. 훈센 총리는 지난달 7일 이틀간 일정으로 미얀마를 방문해 흘라잉 최고사령관을 면담해 주요 회원국들의 반발을 사기도 했다.

캄보디아는 오는 16∼17일 열리는 아세안 외교장관 리트리트(비공식 자유토론)에도 군정이 임명한 외교장관을 초청하려고 했으나 결국 회원국들의 반발로 비정치적 인사를 초청하기로 했다.

