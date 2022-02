한국전시마이스컨벤션이벤트 산업협의회 출범

"20만 종사자의 목소리로 제도 개선과 예산 확대 이뤄낼 것"

[아시아경제 김종화 기자] 한국전시마이스컨벤션이벤트 산업협의회가 8일 여의도 켄싱턴호텔에서 출범식을 갖고 공식 활동에 돌입한다.

한국전시마이스컨벤션이벤트 산업협의회는 한국전시주최자협회, 한국전시행사산업협동조합, 한국마이스협회, 한국PCO협회, 한국이벤트산업협동조합, 한국이벤트산업협회, 한국이벤트협회와 한국무역전시학회, 한국마이스관광학회, 한국컨벤션이벤트학회 등 업종단체와 학회가 연합해 결성하는 단체다.

공민성 협의회 사무국장은 "지난 2년간 코로나19 위기를 겪으며 손실보상, 사회적거리두기, 직접생산증명제도 개선 등에 공동으로 대응하는 것이 효과적임을 체감했다"면서 "차기 정부에서 전시·마이스·컨벤션·이벤트산업 발전을 위한 획기적인 제도개선과 예산지원이 필요해 공식적인 협의체를 구성해 활동하기로 했다"고 출범 취지를 밝혔다.

참여단체들은 이날 출범식에서 전시산업발전법과 국제회의 육성에 관한 법률개정, 이벤트산업발전법 제정 등 제도정비를 요구하고, 관련 산업의 발전을 위한 정책 제안도 준비했다. 출범식에는 더불어민주당, 국민의힘, 국민의당, 정의당 등 주요 대선 후보 측 인사들도 참석할 예정이다.

전시박람회·국제회의·지역축제·연계관광 등 관련 업계의 연간 매출액은 약 12조원을 상회하며, 20만 여명이 종사하고 있는 것으로 알려졌다. 그러나 코로나19 이후 극심한 매출감소와 인력감축 등 많은 타격을 입었고, 특별고용위기업종에 지정되기도 했다.

