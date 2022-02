공수처, '윤석열 X파일' 고발 사건 검찰에 이첩

[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 윤석열 국민의힘 대선후보의 각종 의혹을 담은 이른바 'X파일' 관련 고발 사건을 검찰로 이첩했다.

8일 법치주의바로세우기행동연대(법세련)에 따르면 공수처는 최근 이 사건을 검찰로 이첩했다. 검찰은 지난 4일 서울중앙지검 형사1부(부장검사 이선혁)에 배당했다.

공수처는 이 사건을 7개월 간 붙들고 있다가 이번에 검찰에 넘겼다. X파일은 윤 후보의 가족·측근의 의혹을 담았다는 문건으로 지난해 윤 후보가 대권 도전을 선언하기 전 그 실체와 출처를 두고 논란이 일었다.

법세련은 지난해 6월24일 이 문건 작성에 성명불상의 국가기관 관계자가 관여했을 것이라고 주장하며 수사해 달라는 고발장을 공수처에 냈다.

또한 법세련은 당시 송영길 더불어민주당 대표가 X파일을 작성하도록 지시했을 가능성이 있다며 그를 검찰에 고발했다. 이 역시 서울중앙지검 형사1부에 배당된 후 지난해 7월 서울경찰청에 이송됐다.

