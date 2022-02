印 인프라 대기업 아다니 회장, 亞 최고 부호 등극…재산 106조원

[아시아경제 정현진 기자] 항구, 광산, 친환경에너지까지 아우르는 인도의 인프라 대기업 아다니그룹을 이끄는 가우탐 아다니 회장이 자국의 재벌 무케시 암바니 릴라이언스 인더스트리 회장을 제치고 아시아 최고 부호 자리에 올랐다.

8일(현지시간) 블룸버그 억만장자 지수에 따르면 아다니 회장의 재산은 885억달러(약 106조원)로 세계 부자 순위 10위에 이름을 올렸다. 직전 아시아 최고 부호였던 암바니 회장(879억달러)은 11위로 밀려났다.

블룸버그는 "아다니 회장의 재산이 올해 들어 120억달러 증가했다"면서 "올해 세계에서 부가 가장 많이 늘어난 인물"이라고 설명했다.

아다니 회장은 소규모 원자재 무역상으로 사업을 시작해 1988년 아다니그룹을 세웠다. 아다니그룹은 현재 항만·공항 운영 등 인프라 사업과 석탄, 가스 등 자원개발·유통, 전력사업까지 운영하고 있는 인도 최대 물류·에너지 기업이다.

최근에는 재생에너지와 그린수소 생산 관련 대규모 투자계획을 발표, 그린에너지 프로젝트를 추진하고 있다. 아다니 회장은 2030년까지 700억달러를 투자해 아다니그룹을 세계 최대의 재생에너지 생산업체로 끌어올리겠다고 밝혔다.

일각에서는 아다니 회장이 재산을 쌓는 과정에서 나렌드라 모디 총리 등 정치인들과 과도하게 유착했고 시장 독점을 통해 사업을 벌인다는 비판을 받기도 한다. 아다니 회장, 암바니 회장, 모디 총리는 모두 구자라트주 출신이다.

