서울아산병원, 국내 민간병원 최초 '감염관리센터' 개소

2만2000㎡ 감염병 전문 독립 건물

완전 음압 시스템 구축…감염 차단

응급실·병동·중환자실·외래·수술실 등 모두 한 건물

"안전한 진료 환경 구축…코로나19 적극 대응"

[아시아경제 이관주 기자] 서울아산병원이 8일 국내 민간병원 최초의 감염병 전문 독립 건물인 '감염관리센터(Center for Infection Control, CIC)'를 개소했다.

서울아산병원 감염관리센터는 고위험 감염병이 유행하지 않는 시기에도 호흡기감염 질환과 해외 유입 감염병 위험 등에 대한 상시 대응 체계를 갖춘 국내 첫 선제적 감염관리 모델이다.

연면적 2만2070㎡(6,676평)에 지하 3층, 지상 4층 규모로 건립된 감염관리센터는 1층에 감염병 응급실, 2층에 음압격리병동과 외래, 3층에 음압격리중환자실과 음압수술실 및 CT촬영실 등이 배치됐다.

내부에는 ▲음압격리응급실(1인 음압관찰실 29병상, 경증구역 12좌석) ▲음압격리병동 15병상(음압격리실 12병상, 고도음압격리실 3병상) ▲음압격리중환자실 13병상 ▲감염내과 및 호흡기내과 외래(진료실 6개) ▲음압수술실 1실 ▲음압일반촬영실 1실 ▲음압CT촬영실 1실 등이 갖춰졌다.

특히 감염병 및 감염병 의심 환자를 응급실과 외래 내원 단계부터 분리하고 검사, 입원, 수술 등 진료 전 과정에서 감염 확산 위험을 차단할 수 있도록 설계됐다. 감염관리센터의 모든 시설에는 내부 공기가 밖으로 나가지 못하도록 음압 시스템이 갖춰졌고, 하나의 독립 건물에 외래·응급실·병동·중환자실·CT검사실·수술실 등이 모두 포함돼 별도로 운영된다.

서울아산병원 감염관리센터는 2015년 국내 중동호흡기증후군(MERS) 사태를 경험하면서 처음 계획됐다. 이후 에볼라, 지카바이러스 등 신종 감염병이 지속적으로 발생하면서 해외에서 유입되는 고위험 감염병 의심 또는 확진 환자를 진료하기 위한 격리 공간의 필요성이 대두됐다. 서울아산병원은 계획 당시 미국질병통제예방센터(CDC)가 에볼라 감염환자 치료 전문병원으로 지정했던 에모리대학병원 등 해외 유수 병원의 감염관리 시스템을 참고했다.

이번 감염관리센터 개소는 완전한 음압시설을 갖춘 독립 건물을 통해 신종 감염병의 유입을 사전에 차단하고, 전파 가능성이 있는 호흡기감염 질환으로부터 비감염병 환자들을 분리해 안전한 진료 환경을 구축했다는 데 의미가 있다. 또 고도로 훈련된 의료진에 의한 체계적 환자가 관리가 이뤄질 것으로 기대된다.

서울아산병원은 오는 10일 감염관리센터를 본격 가동하고 최근 오미크론 변이로 인한 코로나19 환자의 급증 상황에 대응해 중증환자 치료에 나설 계획이다. 이는 최근 부족한 중증환자 병상 마련에도 큰 역할을 할 것으로 보인다.

정몽준 아산사회복지재단 이사장은 이날 개소식에서 "선친께서 1977년 아산재단을 설립하시면서 가장 중요하게 생각하셨던 것은 의료복지사업이다. 오늘날 무의촌은 사실상 없어졌지만 여전히 의료 취약 분야는 남아 있다"면서 "서울아산병원이 민간 병원 중 처음으로 감염병 전문 건물을 설립한 것은 아산재단의 설립 취지를 이어가는 일이며, 국내 의료계에 새로운 길을 제시하는 뜻깊은 일이라고 생각한다"고 말했다.

박승일 서울아산병원장은 "코로나19 중증환자와 오미크론 변이 발생으로 인한 국가적 위기 상황을 극복하는 데 적극적으로 참여할 것"이라며 "앞으로도 중증 질환 중심의 안전한 진료 체계 구축을 위해 선도적인 역할을 하겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr