326ha, 693농가 대상

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 지난해 벼 병해충 피해가 정부로부터 농업재해로 인정받음애 따라 국비 지원을 받아 피해 농가에 복구비를 지급한다고 8일 밝혔다.

군은 약 3억 원을 투입해 피해 농가에게 재해 복구비를 지급할 예정이며, 재난지수 300 이상의 농가(236호)에 국비 1억4000만원을 우선적으로 지급하기로 했다.

지난해 잦은 호우와 저온 피해 및 일조량 부족으로 이삭도열병 등 완주지역 벼 병해충 피해 농지는 326ha, 693농가가 해당된다.

국고지원 대상이 아닌 재난지수 100~300 미만인 농가 117ha, 457농가는 별도로 군비 1억2000만원의 예산을 편성해 피해 농가 생계안정을 위해 지원할 예정이다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr